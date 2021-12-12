الهيئة الإنجيلية: 5 آلاف متطوع يشاركون في أعمالنا التنموية بالمحافظات

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع وزارة التضامن الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة للتطوع في مصر، أمس السبت، في الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين، تحت شعار «نتطوع من أجل مستقبلنا المشترك».

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: «يشارك في أنشطة الهيئة الإنجيلية قرابة خمسة آلاف متطوع ومتطوعة، من المشاركين في تنفيذ مشروعاتنا وأنشطتنا التنموية في محافظات العمل المختلفة».

يأتي ذلك إيمانًا من الهيئة الإنجيلية بقيمة التطوع وعمل المتطوعين، وهو أمر حيوي جدًّا في تنفيذ البرامج التنموية الميدانية.

تعليم لغة الإشارة للأشخاص متحدي الإعاقة

وأضافت صاروفيم: «قدمت الهيئة الإنجيلية في احتفالية اليوم مع عدد من متطوِّعيها مجموعةً مهمة من الأنشطة التفاعليَّة، منها تعليم لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة من الصم والبكم كلغة مهمة للتواصل، وقد كان هذا النشاط متفردًا ويفتح نافذةَ الأشخاص العاديين للدخول إلى عالم ذوي الإعاقة والتواصل معهم، وكذلك قدمت إحدى المتطوعات كيفية صناعة التماثيل وقطع الديكور من البورسلين، وكيف يمكن للسيدات أن تتقنَّ الحِرَف التي تزيد من الدخل وتحسِّن مستوى المعيشة، كما تم عرض بعض مواد وكتيبات التوعية من خلال المعرض الخاص بالهيئة، والتي تم إنتاجها في إطار أنشطتها المختلفة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، بجانب توزيع كتيبات التوعية بفيروس كورونا، وكتيبات تلوين للتوعية للأطفال وقصص هادفة للأطفال وكتيبات مهمة في مجال الزراعة والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف نشر المعرفة وتبادل الخبرات في المجالات التنموية».