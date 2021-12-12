السيسي: الإرهاب العابر للحدود يفتت المجتمعات ويروج لأفكار متطرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية «سيسا»، إنه لا يوجد أمامنا سبيل سوى الاستمرار في بذل أقصى الجهد، للحفاظ على أمن ووحدة قاراتنا، وتحقيق أحلام وتطلعات شعوب أفريقيا العظيمة، كأن تنعم بالاستقرار والازدهار المنشود لكل مواطنيها، ويأتي اجتماعكم اليوم، في ظل تحديات تشهدها قارتنا وكل مناطق العالم، وفي مقدمتها المخاطر المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود، متعدد الأوجه والأذرع، الذي يعمل على تفتيت المجتمعات.

الإرهاب يربك خطط دولنا الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها

وأضاف السيسي، خلال كلمته لرؤساء استخبارات أفريقيا «سيسا»، أن هذا الإرهاب يهدف إلى هدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة، تدعو لكراهية الآخر، وتعطل كل من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تربك خطط دولنا الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف، ولمواجهة ذلك، تتبلور أهمية دور لجنة سيسا، بالتنسيق مع كل الأليات الأخرى ذات الصلة، التي تفرض عليها تلك المتغيرات، أن تتكاتف وتكمل مسيرتها لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم، إسهامًا في تجفيف منابعه، ومحاصرة أنشطته، وحماية البشرية كلها من أفكاره المحدقة.