نائب بـ«الشيوخ»: تسلم مصر رئاسة «أجهزة الأمن والاستخبارات» يبرز دورها بأفريقيا

علّق اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على تسلم المخابرات العامة المصرية رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية، مؤكدًا أن تسلم مصر لرئاسة تلك اللجنة، يوضح بشكل كبير الدور المهم والبارز لمصر في تحقيق الاستقرار السياسي وكذلك التنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية.

وقال «نصير»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن الأجهزة الأمنية في مصر بذلت الكثير من الجهود في الفترة الأخيرة، جعلها تحقق الكثير من البصمات الواضحة، والتي عززت من ترشيحها للرئاسة تلك اللجنة.

أهداف منظمة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية، أنشات بالأساس، بعدما شهد عدد من الدول الإفريقية حالة من عدم الاستقرار السياسي، والذي كان له الدور الأساسي في انتشار عدد من بعض المجموعات الإرهابية على مستوى هذه الدول.

المنظمة تأسست عام 2004

وكشف أن تلك اللجنة تم تأسيسها عام 2004 بدولة نيجيريا، وتم إقرارها بواسطة رؤساء الدول الأفريقية عام 2005، موضحًا أن تلك المنظمة تضم في عضويتها 54 دولة إفريقية.

وأشار إلى أن تلك المنظمة كانت قد أعلنت عام 2017، عن استراتيجية وقف النزاعات الإفريقية بحلول عام 2020، كاشفا أن من أهم أهداف تلك المنظمة، يتمثل في تعزيز الاستقرار السياسي في إفريقيا، إضافة إلى مراقبة تنظيم داعش بالقارة الإفريقية، إلى جانب تقييم المعلومات التي يتم التوصل إليها، قبل تقديمها لمفوضية الأمن والسلم التابعة للاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نبه أكثر من مرة على الدور المحوري لهذه المنظمة التي قامت به في الفترة الأخيرة على مستوى أكثر من ملف، مؤكدًا أنها أسهمت بشكل فعال في مواجهة بعض الأزمات التي عانت منها القارة الإفريقية، خلال السنوات الأخيرة.