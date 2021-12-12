7.6 مليون جنيه إعانات زواج وعمليات من محافظة مطروح لـ11 ألف مواطن

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، عن المساهمة في تقديم مساعدات إنسانية ومالية لغير القادرين من أبناء المحافظة بمبالغ مالية سجلت أكثر من 7,6 مليون جنيه، لإجراء عمليات جراحية وتقديم أدوية، بجانب إعانات في تكاليف زواج وغيرها، وذلك لعدد 11206 مواطنين مستفيدين خلال الفترة الأخيرة.

استجابة لـ47264 شكوى لمواطني مطروح

وقال محافظ مطروح في تصريحات صحفية خلال اجتماع للاستعدادات لعيد مطروح القومى، إننا استجبنا لعدد من الطلبات والشكاوى التي وردت لنا على بوابات الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي بمجلس الوزراء والتنمية المحلية وصفحة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح لعدد 47264 شكوى وطلب من إجمالي 47467 وتحققت بنسبة 99%.

سداد مصروفات مدارس لغير القادرين في مطروح

وأضاف محافظ مطروح أن المساعدات التي تقدمها المحافظة غير مقتصره فقط على المرأة المعيلة أو الأرامل والمطلقات وإعانات الزواج فقط، ولكن امتدت أيضا لتلاميذ المدارس غير القادرين، ونجحت المحافظة بالتعاون مع جهود رجال الأعمال والمجتمع المدني «أهل الخير» بالمساهمة في الدفع الإلكتروني للمصروفات المدرسية لعدد 2359 من الطلبة والطالبات من غير القادرين للعام الدراسي الجاري 2021/ 2022.

تعاون مع الجمعيات الأهلية في مطروح

ولفت المحافظ أن هناك تعاون بين محافظة مطروح والجمعيات الأهلية والمؤسسات المختلفة مثل جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر وجمعية مصر الخير وغيرها، لتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع، من مواد غذائية ولحوم، في الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى إنشاء المدارس المجتمعية في المناطق النائية بمراكز ومدن مطروح الثمانية من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في الوقوف خلف أبنائها غير القادرين ومساعدتهم.