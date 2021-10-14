محافظ مطروح يقرر صرف الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تسليم الكتب لجميع الطلاب في المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة وعدم ربط سداد المصروفات بتسليم الكتب لجميع التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية.

حصر غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس مطروح

ووجه محافظ مطروح، اليوم الخميس، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى حصر جميع التلاميذ غير القادرين من خلال مديرية التربية والتعليم وإجراء بحث اجتماعي، لتدبير المبالغ الخاصة بالمصروفات الدراسية لهم ودفعها.

تبرعات شعبية بالمصروفات لطلاب مطروح

من ناحية أخرى، أعلن بعض نواب وأهالي مطروح عن دفع جزء من المصروفات للطلاب غير القادرين، لصرف الكتب المدرسية لهم بعد أن منعت المدارس صرف الكتب لجميع التلاميذ إلا بعد دفع المصروفات الدراسية حسب كل مستوى تعليمي وطبقا للمدرسة المقيد بها كل طالب من مدرسة حكومية عادية أو تجريبية أو لغات أومدرسة يابانية وغيرها من المدارس المتنوعة.

وأكد الشيخ «فايز زعلوك»، أمين مجلس العمد والمشايخ لقبائل مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، جمع قيمة المصروفات من العمد والمشايخ كمساعدة للطلاب وخصم راتب شهر من لتسديد المصروفات الدراسية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت عدم صرف الكتب المدرسية للطلاب في جميع المراحل التعليمية إلا عقب دفع رسوم الكتب والمصروفات المدرسية.