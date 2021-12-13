بورصة الدواجن اليوم الاثنين 13-12-2021 في مصر

تواصل أسعار الدواجن استقرارها منذ عدة أسابيع، رغم ارتفاع سعر العلف الذي وصل إلى 9 آلاف جنيه، ولكن من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيًا مع اقتراب أعياد الميلاد وزيادة الإقبال على الشراء، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم بين 21 و22 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 35 و37 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، إلى 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الإثنين، على النحو التالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 77 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.