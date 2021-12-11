بورصة الدواجن اليوم السبت 11-12-2021 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص بأسعار بورصة الدواجن، والتي شهدت اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر، استقرارًا في أسعار الدواجن ومشتقاتها، مثل البانية والأوراك وغيرها، بسبب توافر المعروض وتوفير الدولة للمربين مختلف السلع التي تدخل في التربية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ويتراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلوجرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم بين 21 و22 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا.

وعن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، وأوضح الدكتور السيد عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»،، أنّها وصلت إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم السبت 11 ديسمبر، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 77 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.