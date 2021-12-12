سكرتير عام أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر بخط مياه بدائري حي غرب

وجَّه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، السكرتير العام للمحافظة اللواء مهندس شاكر يونس، بتفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 10.5 بوصة بالطريق الدائري، أمام منطقة المعلمين بحي غرب أسيوط، ومتابعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة.

ورافق «يونس»، خلال التفقد، محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، ومسؤولو الصيانة بشركة مياه الشرب ومسؤولو إدارة المرور بأسيوط.

الاستعانة بمعدات الشركة و3 سيارات كسح لشفط المياه ولوادر حفر

وتفقد السكرتير العام موقع كسر خط المياه وتابع أعمال شفط المياه والإصلاح والتي قام بها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستعانة بمعدات الشركة و3 سيارات كسح لشفط المياه ولوادر حفر، وتابع أعمال إصلاح الكسر وتشغيل المياه، موجها الشكر لقيادات شركة المياه وحي غرب وفريق الصيانة بشركة مياه الشرب من العاملين بالموقع وذلك لتفانيهم في العمل واستجابتهم السريعة لإصلاح كسر المياه المفاجئ.

الكسر أدى إلى تجمع كميات من المياه بالمنطقة

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات وعمليات المحافظة يفيد بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 10.5 بوصة بالطريق الدائرى بحي غرب، ما أدى إلى تجمع كميات من المياه بالمنطقة، وعلى الفور تم تشغيل الخطوط البديلة للمياه والدفع بسيارات مياه نقية للمنطقة السكنية المجاورة وتسيير حركة المرور بالطريق دون أي تعطيل للطريق، كما وجَّه المحافظ، السكرتير العام بمتابعة أعمال الإصلاح وتكليف رئيس حي غرب ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الإصلاح، كما تم تكليف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية ومنع الزحام بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح التي تمت خلال بضع ساعات وعودة مياه الشرب إلى المنطقة.

شركة المياه تستقبل الشكاوى عبر الخط الساخن والإنترنت

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تستقبل الشكاوى عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي أو من أي محمول على الرقم (01280733990) والواتس آب على الرقم (01206179891) أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).