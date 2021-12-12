محافظ أسيوط لـ«مدبولي»: مستعدون لمواجهة تقلبات الطقس وموسم الأمطار

طمأن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وموسم الأمطار، مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات المركزية وإدارة الكوارث والأزمات على مدار 24 ساعة، فضلًا عن استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتكثيف حملات تشجيع المواطنين على تلقى لقاحات كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عبر «فيديو كونفرانس»، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وكل من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المسبقة التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والفيضانات والسيول، فإن الأمر يستلزم من المحافظات ضرورة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة، وذلك بتفعيل عمل غرف الأزمات إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، والتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.

تكثيف الجولات التفقدية

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة تكثيف الجولات التفقدية للتأكد من توافر الخدمات المختلفة بالمحافظات وكذا توافر السلع الغذائية، والاطمئنان لجاهزية حالة المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - على التنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات التنفيذية بالمحافظة والقيادات الشعبية، لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتكثيف الفرق المتنقلة والثابتة بقرى ومراكز المحافظة وبأماكن التجمعات، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين وفقًا للخطة الموضوعة وتحقيق معدلات إنجاز أكبر.

وأضاف المحافظ إنه تم التنسيق والانتهاء من كل الاستعدادات لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري، والتنسيق مع مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال في فترات العمر المستهدفة على التطعيم، مؤكدا أنه سيتم تجهيز فرق للتطعيم بهدف الانتهاء من تطعيم الأطفال في المواعيد المحددة.