محافظة أسيوط تعقد جلسة تشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بأبو تيج

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئياً من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي وذلك في إطار نمط ومنهجية تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها.

وأكد المحافظ أهمية تلك الجلسات وذلك لتحديد الأولويات والمساهمة في التطوير والتنمية الشاملة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق طموحات المواطنين وطلباتهم في توفير وتطوير الخدمات المختلفة بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية

ونظمت محافظة أسيوط جلسة تشاور لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023 والخطة متوسطة الأجل 2022/2025، لمركز ومدينة أبوتيج وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة للجلسات وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات بمقر حديقة ناصر بمدينة أبوتيج، وبحضور أعضاء البرلمان وقيادات الأجهزة التنفيذية والقيادات العبية والشبابية وذوي الهمم وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

بدأت الجلسة بعرض تقديمي عن الخطة الاستثمارية ومشروعات الإدارة المحلية تلاها نقاش مفتوح عن تلك المشروعات ومقترحات المواطنين ومتطلباتهم والحلول المقترحة للمشاكل التي تواجههم حتى يتم الوصول إلى التوصيات التي يمكن ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.

مواعيد عقد جلسات التشاور

ووفقا لبيان صحفي، أضاف المحافظ إنه من المقرر أن تُعقد اليوم الخميس 11 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا جلسة التشاور لمركز ومدينة صدفا وذلك بمقر مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير كما ستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة أبنوب يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الساعة 12 ظهراً بمقر مركز شباب أبنوب لافتاً إلى إجراء تلك الجلسات التشاورية بـ 13 مركزا وحيا وفقًا للخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام مناشداً المواطنين بهذه المراكز المشاركة في جلسات التشاور للاستماع ومناقشة مقترحاتهم للمشروعات وطلباتهم التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة.