إصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ «كورونا».. والرئاسة تؤكد: الأعراض طفيفة

أصيب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بحسب بيان الرئاسة الصادر مساء أمس الأحد، والذي قال إن رئيس البلاد فوض جميع المسؤوليات إلى نائبه ديفيد مابوزا، لمدة أسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بيان رئاسة جنوب أفريقيا، أن أعراض المرض على «رامابوسا»، طفيفة، مضيفة أن الرئيس بدأ يشعر بالتوعك بعد مغادرته مراسم تكريم نائب الرئيس السابق بمدينة «كيب تاون».

وأشار البيان، إلى أن رئيس جنوب أفريقيا، الذي تم تطعيمه بالكامل، يخضع للحجر الذاتي في كيب تاون.

لـ اليوم الثاني على التوالي.. الكويت تسجل «صفر وفيات» بـ الفيروس

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، «صفر وفيات» بـ«كورونا»، لـ اليوم الثاني على التوالي، و39 إصابة بـ الفيروس، ليظل إجمالي الوفيات عند 2466 حالة وفاة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 413711 حالة.

وقالت الصحة الكويتية في بيان، إن البلاد سجلت 34 حلة شفاء من «كورونا»، ليصل مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 410898 حالة.

وفي موريتانيا، سجلت البلاد، أمس الأحد، «صفر وفيات» بـ الفيروس، و28 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ليصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 849 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 39806 حالة.

وأشارت الصحة الموريتانية في بيان، إلى انها سجلت 35 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من «كورونا» في البلاد إلى 38382 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

ارتفاع إجمالي وفيات بريطانيا إلى 146439 حالة وفاة

أوروبيا، سجلت بريطانيا، أمس الأحد، 52 حالة وفاة جراء الإصابة بـ «كورونا» و48854 إصابة بـ الفيروس، وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، إن حصيلة الوفيات في البلاد، ارتفعت إلى 146439 حالة وفاة، فيما وصل مجموع الإصابات إلى 10819515 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة، امس الأحد، 66 حالة وفاة بـ«كورونا» و19215 إصابة بـ الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 134831 حالة وفاة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 5.2 ملايين حالة.

اقتصاديا، قال «البنك الدولي» ومنظمة «الصحة العالمية»، إن أكثر من نصف مليار شخص قد يغرقون في براثن الفقر المدقع بسبب «كورونا» الذي بات يعيق الناس للوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.