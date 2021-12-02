تضاعف أعداد الإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا.. «أوميكرون» السبب

أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الضعف خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجل 8 آلاف و561 حالة إصابة جديدة، بلغت نسبتها 16.5%.

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا

وصوح المعهد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 4 آلاف و373 حالة إصابة خلال 24 ساعة مقارنة بـ2000 و273 إصابة في اليوم السابق، فيما ارتفعت حالات النقل إلى المستشفيات بمقدار 135 حالة، وتسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن هذه الزيادة في عدد الإصابات قد تكون بسبب متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا، كما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أسرع متحور انتشارا بالبلاد.

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، الثلاثاء الماضي، أن عدد الإصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد تزداد بشكل سريع للغاية، مضيفة أنها ستحتاج إلى مدة قدرها 4 أسابيع لمعرفة بيانات هذا المتحور وكيفية التعامل معه، حيث أنها اكتشفت ما يقرب من 90 سلالة لفيروس كورونا في البلاد منذ انتشار الوباء.

وقال أكرم إبراهيم، الطبيب في قسم الفيروسات بمستشفى «خروت سكير Groote Schuur Hospital»، بمدينة كيب تاون الإفريقية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن: «الإصابات تعتبر ليست كثيرة مقارنة بما سبق، والآن لا يمكن التأكيد بأن الإصابات بالمتحور كثيرة، نحن في البدايات ونحتاج من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع لنعرف ما إذا كانت الإصابات في تزايد».

المدة المتوقعة لمعرفة بيانات المتحور «أوميكرون» الجديد

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، وصف عالم الفيروسات البريطاني، توليو دي أوليفيرا، ارتفاع عدد الإصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد بأنه مقلق، كما دعا الجميع لضرورة تلقي التطعيمات واستخدام الكمامات.

وشهد جنوب إفريقيا في غضون أسبوعين، قفزة عالية في عدد الإصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا، ووفقا للصحيفة، أظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من 10% من الذين جرى اختيارهم في جنوب إفريقيا أثبتوا نتائج إيجابية.