الكويت تتجه للفتح الكامل بعد تسجيل «صفر وفيات كورونا»

وصلت الكويت، أمس الأحد، إلى تسجيل «صفر وفيات» بعدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان وزارة الصحة الكويتية، بينما بلغ عدد الإصابات 17 حالة جديدة، وتماثلت 27 حالة للشفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو تراجع كبير في معدل الإصابات بعدوى «كوفيد 19» بالكويت.

مظاهر تخفيف الإجراءات الاحترازية بالكويت

وقال علاء سليم، الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج، المقيم في الكويت، إن الوضع الصحي بها أصبح مطمئنًا إلى حد كبير، إذ تم تخفيف الإجراءات الاحترازية للطلاب في المدارس، وكذلك في الأماكن العامة مثل المولات والمطاعم، وتم فتح المراكز التجارية.

وأضاف «سليم» في حديثه مع «الوطن»، أن المدارس عادت إلى العمل بكامل أعداد الطلاب، مع تزويد عدد ساعات اليوم الدراسي مقارنة بالسابق، ولكن بالاكتفاء بذهاب التلاميذ للمدارس 5 أيام فقط، مٌقسمة على أسبوعين؛ لتخفيف العبء على الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

وأشار الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج، إلى أن الأوضاع الصحية في الكويت مستقرة منذ فترة، بالنسبة إلى أعداد الإصابة والوفيات لفيروس كورونا المستجد من بداية العام الدراسي، ما سهل على تخفيف الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المتنزهات العامة، والسماح بخلع الكمامات الطبية في الأماكن المفتوحة، وفقًا للضوابط.

بيان كورونا بالكويت

وذكر بيان وزارة الصحة الكويتية، أن حصيلة الوفيات بعدوى «كوفيد 19»، بلغ نحو 2464 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 413137 إصابة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 410431 متعافيًا بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، وضعت خطة للتعامل مع عدوى الفيروس المستجد، للاستعداد في حالة ظهور أي طفرات أو مؤشرات، تستدعي سرعة التدخل، فضلا عن التجهيزات والاحتياطات بشأن التعامل مع تطورات عدوى «كوفيد 19».

وكان «صفر وفيات كورونا» تحدٍ خاضته موريتانيا أيضًا، التي سجلت أمس الأحد، 64 حالة إصابة جديدة، و48 متعافيًا، بينما لم تسجل أي حالات وفاة بعدوى «كوفيد 19».