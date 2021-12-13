رئيس جنوب إفريقيا يصاب بفيروس كورونا ويخضع للعزل.. حصل على اللقاح من قبل

أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا، إصابة الرئيس «سيريل رامافوزا»، بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنّه يتلقى العلاج من أعراض خفيفة، وتابعت في بيان له، إنّ «رامافوزا»، الذي تلقّى التطعيم بالكامل، بدأ يشعر بأنّه ليس على ما يُرام إثر مغادرته مراسم تأبين رسميّة لنائب الرئيس السابق «دي كليرك»، في كيب تاون، وأشار البيان إلى أن معنوياته مرتفعة ويخضع لمراقبة الأطبّاء.

مراسم التأبين تمّت وفق القواعد الصحّية

وكان رئيس جنوب إفريقيا يضع قناعا أسودا خلال المراسم التي ضمت نحو 200 شخص في كنيسة بالمدينة، وتابعت الرئاسة أنّ مراسم التأبين تمّت وفق القواعد الصحّية، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن ما إذا كان «رامافوزا»، مصاب بالمتحوّر أوميكرون أم «دلتا».

ورُصِدت نسخة أوميكرون المتحوّرة من فيروس كورونا أوّل مرّة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، وأثارت ذعرا عالميا بسبب مخاوف من أنّها قد تكون معدية أكثر من المتحوّرات الأخرى.

رامافوزا سيبقى في العزل المنزلي

ومن المقرر أن يظل «رامافوزا»، في العزل المنزلي بـ«كيب تاون»، بعد أن فوّض نائب الرئيس «ديفيد مابوزا»، بكافة الصلاحيات، وقال بيان الرئاسة إنّه خلال الزيارة الأخيرة لأربع دول بغرب إفريقيا، خضع الرئيس والوفد الجنوب إفريقي بكامله لفحوص الكشف عن كوفيد في جميع البلدان، وأشار إلى أنّ الرئيس والوفد عادا إلى جنوب إفريقيا من جمهورية السنغال الأربعاء 8 ديسمبر بعد حصولهم على نتائج اختبارات سلبيّة، وتابع البيان: «جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبيّة عند عودته إلى جوهانسبرج في 8 ديسمبر».

ونقل البيان عن «رامافوزا»، قوله إنّ إصابته تمثّل تحذيرا لجميع المواطنين بشأن أهمّية تلقّي التطعيم والبقاء متيقّظين، وشدّد البيان على أنّ التطعيم يظلّ أفضل وسيلة حماية ضدّ المرض الشديد ودخول المستشفى، ويُنصح الأشخاص الذين كانوا على اتّصال بالرئيس بمراقبة أيّ أعراض أو الخضوع لفحوص.