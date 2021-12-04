بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا مواجهة المتحور أوميكرون

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم، السبت، مع نظيره الجنوبي إفريقي سيريل رامافوزا، التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا، والاستعدادات للقمة الروسية - الأفريقية.

اتفاق على تضافر الجهود في مواجهة جائحة كورونا ومتحورها الجديد

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان نقلته وكالة أنباء «تاي» الروسية، أن الرئيسين الروسي والجنوب أفريقي اتفقا - خلال الاتصال الهاتفي - على تضافر الجهود في مواجهة جائحة عدوى كورونا، لا سيما في ضوء الكشف عن السلالة الجديدة أوميكرون، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أنَّ الزعيمين ناقشا تفاصيل الاستعدادات للقمة الروسية - الإفريقية والتفاعل داخل مجموعة بريكس (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، وقضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وكان يعتقد في البداية أنَّ منشأ المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، هو دولة جنوب أفريقا، إلا فحوصات جديدة كشفت عن ظهوره بشكل سابق في دول أخرى، بينها دول في جنوب قارة أفريقيا.

وأدلى وزير الصحة في جنوب إفريقيا، جو فاهلا، في وقت سابق، بتصريحات صادمة تكشف خطورة متحور أوميكرون الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، حيث أكّد أنَّ هناك مؤشرات تفيد بأنّ المتحور الجديد سريع الانتشار، بالإضافة إلى ارتفاع قياسي في معدل الإصابات بجنوب أفريقيا التي تمّ اكتشاف السلالة الجديدة من كورونا بها.

الحالات المصابة بمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا ارتفعت بنسبة 300%

وقال وزير الصحية الجنوب أفريقي، إنَّ الحالات الجديدة المسجّلة ارتفعت بنسبة 300% في الأيام السبع الأخيرة، وزاد معدل الحالات الموجبة من 1 إلى 2% قبل أسبوعين، لتسجّل نسبة 22% حاليًا، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف «فاهلا» أنَّ هناك مؤشرات تفيد بأن متحوّر أوميكرون سريع الانتشار، وأنه جرى تسجيل إصابات في صفوف الملقّحين، مستدركًا: «لكن بالطبع، تسبّبت الإصابات بمرض معتدل، لا سيّما في صفوف الأشخاص المحصنين».

ولفت وزير الصحة في جنوب أفريقيا، إلى أنَّ غالبية من دخلوا إلى المستشفيات هم من غير الملقحين، ومن فئة الشباب الذين تتدنى أعمارهم عن 40 سنة غير المحصنين في معظمهم.