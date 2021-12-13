بدء تنمية مهارات الأطفال المعرضين للتسرب من التعليم بحي الأسمرات

بدأت وزارة التضامن، تنفيذ برنامج تطوير دليل تنمية المهارات الحياتية للأطفال، المعرضين للتسرب من التعليم وتطبيقه بحي الأسمرات، مؤكدة استهداف مناطق روضة السيدة والمحروسة، وغيرها من المناطق المنقول إليها سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، في إطار توجيهات «نيفين القباج»، وزيرة التضامن الاجتماعي، باتباع سياسات حماية الأطفال، وتحسين جودة الخدمات بمراكز الطفل العامل.

وأكدت «القباج»، وفق بيان صادر عن وزارة التضامن، أن الوحدة الأولى المختصة بتنمية المهارات الحياتية للأطفال، تعمل من خلال الأنشطة التفاعلية والفنية، على إكساب الأطفال قيم حياتية وسلوكية مثل الأمانة والصدق، مؤكدة أن ذلك يأتي تمهيداً للبدء في تنفيذ دليل تنمية مهارات الطفل، والتعرف علي مفاهيم المساحات الشخصية وأهمية احترامها عن طريق مشاهدة الفيديوهات والمنتجات الفنية.

مركز تنمية مهارات الأطفال يستهدف الأطفال من 13 إلى 18 سنة

وتستهدف الأنشطة المنفذة داخل مركز تنمية مهارات الطفل بالأسمرات الأطفال في الفئة العمرية من 10إلى 13 سنة وأنشطة أخرى تستهدف الفئة من 13 إلى 18 سنة.

وتأتي الجلسات بعد تقدم الطفل وأولياء الأمور لجلسات نفسية للتعرف علي احتياجاتهم ووضع خطة تدخل خاصة بالجانب المهني والسلوكي والنفسي.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك 17 مركز طفل عامل، في 14 محافظة هي«القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، والأقصر والاسماعيلية والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والبحر الأحمر وبورسعيد».

أنشطة مراكز تنمية مهارات الطفل بالأسمرات

وتقدم المراكز العديد من الأنشطة المختلفة التي تشمل الجوانب الترفيهية والرياضية والتعليمية والثقافية والفنية، ودورات تدريبية لتنمية مهارات الأطفال العاملين من تفصيل ونجارة وصناعة الجلود، بالإضافة إلي الورش التدريبية.

312 طفلًا وطفلة استفادوا من ورش العمل المختلفة

ويصل عدد المستفيدين من الأطفال العاملين والمعرضين للتسرب من التعليم المشاركين بورش العمل المختلفة السابقة والمنفذة بمراكز الطفل العامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما يقارب 312 طفلًا وطفلة، وسيتم التوسع لشمول أطفال المناطق الجديدة في التدريب المهني والحرفي والإداري لإلحاقهم بسوق العمل.