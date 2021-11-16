صديق: شباب «الأسمرات» أصبحوا من أوائل الثانوية وتغيرت لغة الحوار لديهم

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن مصر تطور القاهرة التاريخية، وأقمنا ورشا على محور جيهان السادات، وستضم الميكانيكا والحدادة، بحيث يتم نقل المواطنين إلى أماكن أفضل والاستفادة من القاهرة التاريخية في الوقت نفسه.

تطوير في مناطق مختلفة

وأضاف «صديق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مناطق درب اللبانة والحواري، يتم تحديثها في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه يتم تجديد واجهات المباني لتصبح ذات طابع إسلامي.

تحديث القاهرة التاريخية بالكامل قبل 2030

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أن عام 2030، لن يمر إلا ويتم تحديث كل القاهرة التاريخية، وسيتم تعديل الواجهات وإضافة دهانات على أعلى مستوى، وسيتم تصوير كل المباني من الأعلى لتحقيق أفضل صورة وتطبيق عزل للأسطح.

انتهاء العمل في أكثر من 600 منطقة رغم التحديات

وتابع: «ستعمل الدولة أيضا على انتهاء العمل في أكثر من 600 منطقة وسط وجود تحديات وصعوبات كثيرة»، مبينًا أن أكبر تحدٍ في تطوير العشوائيات هو زيادة ثقة المواطنين في القضاء على العشوائيات لصالح المواطن، وهذا ما عملت عليه الدولة للوصول إلى الحياة الكريمة للمواطن، لافتا إلى أن الدولة حققت التطور سريعًا في هذه المناطق ورفعت ثقة المواطن فيها، ولابد من مشاركة المواطن في الخطة من خلال الحفاظ على المباني والمدن الجديدة.

تطوير يشمل كل مناحي الحياة

وأضاف «صديق»، أن التطوير يشمل المباني والجوانب النفسية والاقتصادية والأمنية ضمن خطة تطوير ليست عمرانية فقط؛ ولكن تشمل كل مناحي الحياة ليرتقي طموح المواطنين الذين كانوا يعيشون في العشوائيات، حيث أصبح الشباب من الأسمرات أبطال العالم وأوائل في الثانوية العامة وسط تغيير لغة الحوار لديهم لأن التطور شهد كل الجوانب وليس المباني فقط.