وزيرة التضامن: التسرب من التعليم يمنعنا من الحفاظ على مكتسبات التنمية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية متمثلة في أن كل من تّعلم في المدرسة أو الجامعة تعليم مهني أو تعليم فني أو مهارات ستثقل المواطن المصري وتجعله يساهم في سوق العمل مساهمة إيجابية، لكن الإبقاء على الأطفال خارج إطار التعليم هو تأخر لأسرهم ومجتمعاتهم.

وأضافت "نيفين"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أن التسرب من التعليم يمنعنا من الحفاظ على مكتسبات التنمية التي نعمل عليها الآن وتضييع فرص عمله ويجبرنا على استيراد عمالة من الخارج، فالاهتمام بالتعليم سيخفف من الفقر وسيطور الاقتصاد.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تُشجع على الالتحاق بمدارس الطفولة المبكرة، كما أن الحضانة لها أهميتها لأن ثقافة التعلم تبدء بهذا السن فضلًا عن أن الحضانات توفر للوزارة فرصة التحقق من التغذية السليمة للأطفال أو الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم والإعاقات بالإضافة إلى صغر سن أمهات هؤلاء الأطفال مما يمنح لنا الفرصة للعمل على توعية الام وتوعية الاسرة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحضانة مكان لا يّخدم الطفل بل يّخدم الأسرة كاملة ولهذا فإن الوزارة لديها رغبة في أن يكون هناك حضانات جيدة أكثر، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة".

وتابعت: "الشراكة هي سر النجاح مع الابقاء على حقوق كل وزارة فنحن لسنا منافسين لبعضنا البعض بل مكملين ونحمل مسئولية مجتمعية وفي احتياج أيضا للقطاع الخاص إلى جانبنا في التشغيل والتسويق وفتح فرص عمل للشباب".