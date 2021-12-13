افتتاح مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

افتتح الوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وعبر خلال كلمته عن سعادته بإقامة فعاليات المؤتمرعلى أرض مصر الغالية، مهد الحضارة والتاريخ.

توجيه الشكر لمنح الثقة

ووجّه السفير حسن الشافعي، الشكر على الثقة التي مُنحت له بانتخابه رئيسا للمؤتمر في دورته التاسعة، قائلا: «أود أن اغتنم هذه الفرصة لأشكر الرئيس السابق للمؤتمر، السيد حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على توجيهنا باقتدار خلال التحضيرات لهذه الدورة من المؤتمر».

المؤتمر يُشكل منصة أساسية للتشاور

وقال رئيس الرقابة الإدراية، إن المؤتمر يُشكل منصة أساسية لنا جميعاً لنتشاور ونتبادل الخبرات بهدف صون وحماية مُقدرات شعوبنا، عبر السعي لتغيير عالمنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسئوليتهم».

رئيس الوزراء يشهد الافتتاح

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم رفع الأعلام في حضور الرئيس الحالي للمؤتمر السيد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس السابق للمؤتمر السيد حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.