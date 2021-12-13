مدبولي يشيد بجناح الرقابة الإدارية بمركز مؤتمرات شرم الشيخ: شكرا لكم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جناح هيئة الرقابة الإدارية المقام بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يرافقه عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبعض مسئولي الجهات المعنية.

خمس قاعات وشاشات تفاعلية ومطبوعات لعرض جهود التصدي للفساد

وأثنى رئيس الوزراء على الجناح المميز لهيئة الرقابة الإدارية، مشيدا بالمطبوعات التي توضح وتبرز جهود الهيئة في مجال التصدي ومحاربة الفساد بكل أشكاله، موجها الشكر لكل مسئولي الهيئة على ما يقومون به من جهد كبير في هذا الصدد

واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته بأرجاء جناح هيئة الرقابة الإدارية، لشرح من اللواء حسن عبدالشافي، رئيس الهيئة، حول مكونات الجناح، مشيرا إلى أن الجناح يتكون من خمس أجزاء، تتمثل في تخصيص شاشات تفاعلية لعرض الموقع الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بجانب جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

الآلهة ماعت شعار الدورة التاسعة للمؤتمر

وقال عبدالشافي، إنه تم تخصيص جانب من الجناح للمركز الإعلامي للهيئة، ومجالات التعاون للهيئة، كما يتوافر شاشات أخرى لعرض الأفلام التسجيلية والحملات الترويجية والدعائية لأنشطة الرقابة الإدارية، إلى جانب شاشة لعرض تمثال ثلاثي الأبعاد للآلهه «ماعت»، وهي آلهة الحق والعدل والنظام في الكون، وترمز للعدالة لدى المصريين القدماء، وهو شعار الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف.

كما نوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هناك جانبا مخصصا في جناح الهيئة للمنشورات والمطبوعات المتعلقة بالهيئة، منها تقرير المتابعة الثاني للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019-2022، كما تشمل المطبوعات أبرز جهود مكافحة الفساد الرياضي، ومنشورات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب مجلة «ضمير وطن»، التي تمزج بين الجانبين الأكاديمي والعملي في مجال مكافحة الفساد.