انتخاب رئيس الرقابة الإدارية رئيسا للدورة الـ9 لمؤتمر الدول الأطراف

اُنتخب حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيسًا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

رئيس الرقابة الإدارية يتسلم «المطرقة».. رمز افتتاح المؤتمر

تسلم رئيس الرقابة الإدارية «المطرقة» وهو غرض رمزي للمؤتمر من رئيس الدورة السابقة الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وشهدت مراسم الانتخاب الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال مشاركتها في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

انطلاق الدورة التاسعة من المؤتمر

وانطلقت منذ قليل، فعاليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ بحضور السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.