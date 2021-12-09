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الرقابة الإدارية: مستمرون في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره على الدولة

كتب:

شريف سليمان
04:49 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
هيئة الرقابة الإدارية

هيئة الرقابة الإدارية

أكد حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة مستمرة في مكافحة الفساد مع التوعية بمخاطره علي الدولة، وتم إعداد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم لتبادل الخبرات في مجال منع ومكافحة الفساد والوقاية من آثاره، وذلك في كلمته خلال الندوة التثقيفية التي تنظمها الرقابة الإدارية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان «تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع». 

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاحتفال باليوم العالمي هذا العام، مع استضافة مصر للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الأسبوع القادم بمشاركة العديد من دول العالم.

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