الجامعات الخاصة تنتظر اجتماع «المجلس الأعلى» المقبل لتحديد موعد التقدم

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن قرار فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة 2021 المتخلفين عن الالتحاق بالجامعات أو الطلاب حاملي الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية، لم يتحدد حتى الآن، وأنه متوقف على قرارات اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة المقبل بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، موضحة أن الجامعات في انتظار موافقة المجلس على فتح التقدم شهر فبراير المقبل.

توقعات بفتح باب التقدم في شهر فبراير للمتخلفين من طلاب الثانوية العامة 2021

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك أماكن شاغرة بالعديد من الكليات بالجامعات الخاصة، في كليات الهندسة و الطب البيطري والصيدلة، وعدد من كليات القطاع الإنساني، مشيرة إلى أن الأماكن محدودة في بعض التخصصات، لافتة إلى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة هو المنوط بتحديد قواعد القبول والطلاب المسموح لهم بالتقدم، مشيرة إلى أن موعد اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة سيتحدد خلال الفترة المقبلة، مرجحا انعقاده بعد اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية خلال الشهر الجاري.

الجامعات الخاصة: امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 في موعدها

و في السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، المقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل وفقا الخريطة الزمنية التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدة على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التشديد على شرط حصول الطلاب على لقاح كورونا للدخول إلى الامتحانات أو تقديم شهادة تطعيم كل 3 أيام تثبت خلو الطالب من المرض، مع التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، منوهة بأن امتحانات الفصل الدراسي الاول ستكون وفقا للمناهج الدراسية التي قام بدراستها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول.