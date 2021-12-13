موعد امتحانات نصف العام 2022 للجامعات بعد تخفيض عدد الطلاب باللجان

واصلت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها النهائية، قبل موعد امتحانات الجامعات 2022، المقرر انطلاقها منتصف الشهر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي أبرزها التأكيد علي منع دخول أي طالب الامتحانات غير حاصل علي لقاح كورونا، أوالدخول لغير المطعمين بشرط تقديم شهادة pcr كل 3 أيام تثبت خلو الطالب من المرض.

موعد امتحانات الجامعات 2022.. الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وفي إطار التجهيزات التي تجري قبل موعد امتحانات الجامعات 2022، أوضح عدد من رؤساء الجامعات، أنه جرى التأكيد على ضرورة الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام المقبلة، وتحديدا أواخر الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، والتأكيد على ضرورة أن تكون جميع الامتحانات من المقرارت الدراسية التي تم تدريسها للطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، أبرزها التأكيد على أن تكون الامتحانات إلكترونية بنظام البابل شيت، مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا أبرزها تحفيض عدد الطلاب في اللجنة الواحدة إلي الثلث.

عبدالخالق: ملتزمون بموعد امتحانات الجامعات 2022

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه جرى التشديد علي الكليات بضرورة الالتزام بموعد امتحانات الجامعات 2022 للفصل الدراسي الأول الذي أقره المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون الامتحانات من المناهج الدراسية المقررة علي الطلاب وكذلك إلكترونية بنظام البابل شيت، والتأكيد علي ضرورة منع دخول أي شخص للجامعة غير حاصل علي لقاح كورونا.

وأوضح عبدالخالق، لـ«الوطن»، أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري، قبل إنعقاد الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية الامتحانية.