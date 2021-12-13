مدبولي: العاصمة الجديدة نموذج لتعزيز الرقمنة ومحفّز للإصلاح الإداري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، ما يعني أنّ تحسين جودة الحياة يقلل انتشار الفساد، لافتا إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية، على تعزيز الحق في سكن لائق، من خلال تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير الإسكان الاجتماعين وتوسيع نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحي في الريف والحضر.

العاصمة الجديدة تحفّز الإصلاح الإداري

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أنّ العاصمة الإدارية الجديدة تأتي لتكون محفّزا للإصلاح الإداري، لما تستند عليه من أحدث الأساليب لإدارة شؤون الدولة، وما تمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد، من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وتعزيز الشفافية والرقابة على المؤسسات.

مكافحة الفساد مهمة الشعوب والحكومات

وتابع مدبولي، أنّ مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، إنّما للشعوب دور أساسي فيها، لذلك بذلت الحكومة جهدا خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، إيمانا منها بأنّ تمكين المرأة يعزز جهود الدولة.

وأشار إلى أنّ الدولة اتخذت إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، أما الشباب فهم عماد المستقبل، وتعمل الدولة على دمجهم في صنع وتنفيذ السياسيات العامة، إيمانا منها بأهمية خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد.