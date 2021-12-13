مدبولي يشارك في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، في افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتواصل حتى 17 ديسمبر

وتستضيف مصر تلك الدورة، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ اليوم، التي تنطلق بعد قليل وحتى يوم 17 ديسمبر الجاري.

مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ الحدث الأكبر عالمياً في هذا المجال

ويعتبر هذا الحدث من أكبر الأحداث عالمياً، التي تُنظم بمجال مُكافحة الفساد.

وانضمت مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أواخر عام 2003، ضمن جهود الدولة المصرية لمنع ومكافحة الفساد.