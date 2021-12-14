أسعار ومحتويات «بوكس الكريسماس» في الأسواق: يصل لـ550 جنيها

مع اقتراب أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس، بدأت المحال المتخصصة في بيع الهدايا، في عرض أحدث تصميمات «بوكس الكريسماس»، والذي يقبل على شرائه الكثير من المتزوجين والمخطوبين والعشاق كطريقة معايدة غير تقليدية، وليطبع بها الشريك ذكرى مميزة قبل بداية العام الجديد، إذ تتباين أسعاره وفقًا لمحتوياته وشكل العبوة والخامة المصنوعة منها، ونستعرض متوسط سعر البوكس ومحتوياته وفقًا لجولة أجرتها «الوطن» على بعض المحال التجارية والمتخصصة في زينة الكريسماس على النحو التالي:

أسعار ومحتويات بوكس الكريسماس

- بوكس الكريسماس 200 جرام يحتوي على أكثر من 20 نوعا مختلفا من الشيكولاتة، بسعر 210 جنيهات.

- بوكس خشبي صغير يحتوي على بابا نويل وبعض أنواع الشيكولاتات وبلورة مضيئة بسعر 285 جنيها.

- بوكس خشبي مزخرف ببعض الرسومات من الخارج بأحجام مختلفة، ويمكن طباعة الاسم من الخارج حسب الطلب، وتبدأ الأسعار من 50 جنيهًا وحتى 80 جنيهًا حسب وزن العلبة.

- بوكس خشبي مفتوح من جميع الجوانب به مجسم بابا نويل وبعض أنواع الشيكولاتات وبعض الشرائط الملونة وشجرة كريسماس صغيرة ومج مطبوع بصورة من اختيارك بسعر 250 جنيهًا.

- بوكس الكريسماس وبلورة صوت ونور وشيكولاتة، بالإضافة إلى بابا نويل وديكور نور بسعر 200 جنيه.

- بوكس خشب مطبوع عليه صور شريك حياتك، بالإضافة إلى مجسم بابا نويل مضيء وميدالية مطبوعة بصورة من اختيارك وميدالية أخرى بشكل بابا نويل وزجاجة الرسائل وفوم ملون، بسعر 300 جنيه.

- بوكس من الكرتون المقوى يحتوي على بابا نويل وبلورة مضيئة، مع إضافة بعض قطع الشيكولاتة وستيكرات خاصة برأس السنة الجديدة، يتراوح سعره بين 500 جنيه إلى 550 جنيهًا.

- «بوكس السعادة» بمقاس: 35 × 25 وارتفاع 7 سم، يُطبع عليه الصورة والاسم ومن الممكن إضافة مج مرسوم عليه بابا نويل أو مطبوع بصورة من اختيارك، ويباع فارغًا بـ250 جنيهًا، ويمكن إضافة قطع شيكولاتة مشكلة بإضافة 100 جنيه.