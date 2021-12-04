أسعار زينة الكريسماس 2022.. تبدأ من 7.5 جنيه

أسابيع قليلة تفصلنا عن الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية التي يفضل الكثيرون خلالها، بشراء أشجار الكريسماس والزينة وفروع النور، وملابس بابا نويل، وتي شيرت سانتا كروز.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار زينة الكريسماس لعام 2022، وفق جولة بعدد من المحلات التجارية الكبرى، في السطور التالية:

أسعار شجرة الكريسماس 2022

وتراوحت أسعار أشجار كريسماس 2022 في المحلات التجارية، ما بين 15 إلى 75 جنيهًا للصغيرة، والمتوسطة ما بين 25 إلى 100 جنيه، بينما تراوح سعر الشجرة الأكبر ما بين 300 إلى 1000 جنيه، ويتحدد السعر حسب المنتج والعلامة التجارية، وما إذا كانت صناعية أو طبيعية.

أسعار زينة الكريسماس 2022

وتراوح سعر فرع الزينة الأخضر ما بين 7.5 جنيه إلى 25 جنيهًا، والملونة من 10 إلى 30 جنيها، بينما سعر طراطير الكريسماس يبدأ من 8 جنيهات، ويمكن أن يصل إلى 300 جنيه، حسب الكمية والشكل، بينما يصل فرع النور الموحد ما بين 25 إلى 40 جنيهًا، بينما فرع النور المتعدد الألوان ما بين 50 إلى 250 جنيهًا.

أسعار مجسمات الكريسماس 2022

وتراوح سعر مجسم بابا نويل مع الغزلان كبير بنحو 500 جنيه، بينما المجسمات الصغيرة تراوح الكيس الذي يحتوي على 12 لعبة ما بين 35 إلى 50 جنيهًا، بينما وصل سعر اللمبات الملونة ما بين 45 إلى 150 جنيهًا، حسب الحجم والجودة والكمية.

أسعار ملابس كريسماس 2022

ويسيطر زي بابا نويل على الملابس التنكرية خلال فترة أعياد الميلاد، وتراوح سعر زي بابا نويل للأطفال من 90 جنيهًا إلى 700 جنيه، بينما يبدأ زي البالغين من 300 إلى 1700 جنيه.

وتراوح سعر تي شيرت، سانتا كلوز ما بين 75 إلى 250 جنيهًا، بينما يصل سعر الكوفية الحمراء ما بين 20 إلى 500 جنيه، حسب الخامة وجودة الصنع، بينما تي شيرت الأقزام للأطفال ما بين 250 إلى 700 جنيه.