تجديد حبس القيادي الإخواني حسن البرنس 45 يومًا

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس القيادي الإخواني حسن البرنس حسن، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1781 لسنة 2019.

الانضمام لجماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ومن بينهم حسن البرنس، تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.