مطور عقاري: السوق المصري يشهد توفير فرص استثمارية واعدة

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيراً بالسوق العقاري خلال السنوات الأخيرة، نظراً لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، ويضم أكثر من 100 حرفة، ما يساهم في رفع الكفاءة الشغيلية للصناعات المكلمة، ويشغل العديد من الأيدي العاملة.

ومن جانبه، قال أشرف عز الدين، المطور العقاري، إنَّ اهتمام الدولة المصرية بـ السوق العقاري خلال السنوات الماضية، أثمر عن خلق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة سواء على مستوى الداخل أو الخارج، مشيراً إلى استحواذ الاستثمارات الإماراتية على حصة جيدة من القطاع.

صمود القطاع العقاري أمام تداعيات كورونا

وأضاف أن القطاع العقاري في مصر، أثبت صموده واستقراره أمام العديد من التحديات الخاصة بتداعيات الوباء العالمي.

المشروعات العملاقة للدولة نشطت السوق العقاري

وأشار إلى أهمية المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، على رأسها مشروعات: «العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة»، التي لها الفضل في إنقاذ القطاع العقاري من الدخول في العديد من الأزمات من تباطؤ وركود بسبب انخفاض الطلب وتباطؤ حركة المبيعات.

وبجانب إنقاذ تلك المشروعات العملاقة للقطاع العقاري في مصر، عملت على توفير فرص تشغيل كبيرة لكل المشروعات العقارية والسياحية، خاصةً في فترة تفشي وباء كورونا، وما صاحبه من توقف عجلة الإنتاج في أغلب دول العالم.

ويمكن القول أنَّ إدارة الدولة، وتعاون المستثمرين، ساعدا على تعافي السوق العقاري في مصر، من تداعيات أزمة كورونا بشكل نهائي.