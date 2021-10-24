مطورون: سوق العقارات أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب والمصريين

كشف عدد من المطورين العقاريين، أن سوق التطوير العقاري في مصر أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين.

وقال المطور العقاري أحمد نبيل، إن الهيئات الحكومية والدولة بشكل عام تتجه في الوقت الحالي إلى التطوير العقاري وتعمل على تطوير والتوسع في القطاع بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المطورين العقاريين يستهدفون الوصول لأكبر شريحة من الأشخاص في الوقت الحالي، خاصة وأن الدولة حاليا تتجه نحو السوق العقاري وهو ما أبرز أهميته في الوقت الحالي، وهذا يجعل حاجة دائمًا إلى مسوق عقاري للوصول للمواطنين وشرح المشروعات وتعريف كل مواطن بالمميزات الخاصة بكل مكان وكل مشروع وتفهم احتياجات العملاء واختيار ما يناسبهم.

وأشار إلى أن يجب بناء علاقة جيدة تقوم على الثقة والأمانة والصدق بين العملاء والشركات، وهو ما يأتي من خلال العمل على عرض أعمال الشركات العقارية وتوضيح ما تقوم به وتقديم خدماتها في المستقبل، وما مدى استمراريتها، وتحقيق ما يتطلبه العملاء.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ساهمت بشكل كبير في تطوير السوق المصري للمطورين العقاريين وجذب شركات أجنبية جديدة للعمل في مصر، وهو ما ساهم في خلق فرص تنافسية جيدة وكذلك وجود خبرات أجنبية جديدة للعمل في مصر.

فهم إمكانيات العملاء أهم خطوة لجذب الاستثمار العقاري

ومن جانبه قال عبدالرحمن نبيل الخبير العقاري، إنه يجب على المسوق فهم مدى إمكانيات العميل الذي يتعامل معه واختيار الفرص الاستثمارية التي تناسبه وتتناسب مع متطلباته وكذلك راس المال الخاص به، ومساعدته في أخيار المكان المناسب له للاستثمار فيه والتعريف بمميزاته.

وأضاف أنه يجب التعريف للعميل بالشركات العاملة وكذلك القائمين بأعمال البناء وعرض تاريخ الشركات وسابقة أعمالهم للعملاء حتى يستطيع العميل الثقة في هذه الأماكن من خلا الثقة في القائمين عليها من سابق أعمالهم.