مهلة شهر لبدء تطوير معسكر الشباب الصيفي بطور سيناء

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، قبل قليل، عن منح مهلة لمدة شهر للبدء في تطوير معسكر الشباب بمدينة طور سيناء، مشيراً إلى أن محافظة جنوب سيناء بها ثلاثة معسكرات شبابية في كل من رأس سدر والطور ونويبع، تحتاج إلى أعمال تطوير، لاستغلالها في تنمية مهارات الشباب.

واقترح وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لمدينة طور سيناء اليوم الاثنين، أن يجري استغلال المعسكرات في إقامة مخيمات للشباب من مختلف المحافظات، خاصة أن هناك إقبال كبير من الشباب على التخييم.

مهلة شهر لبدء تطوير معسكر الشباب بالطور

وأكد الوزير أن المعسكر المقام في مدينة الطور تبلع مساحته 18 فداناً، ويقع بجوار الشاطئ المؤدي إلى قرية «الجبيل»، وكلف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، بضرورة عمل دراسة تطوير المعسكر، وقرر منح مهلة على أقصى تقدير، للبدء بالفعل في أعمال التطوير.

وطالب «صبحي» بضرورة انتهاء الأعمال قبل حلول موسم الصيف المقبل 2022، حتى يستطيع الشباب من مختلف المحافظات الاستفادة من هذه المعسكرات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن هناك ثلاثة معسكرات بجنوب سيناء لابد من عمل دراسة لها لتطويرها، خاصة وأن هذه المعسكرات تتميز بمواقعها المتميزة على شاطئ البحر الأحمر مباشرة.

زيارة منتدى الشباب

وقال الوزير، خلال جولته بمدينة الطور، يرافقه اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن منتدي الشباب بقرية «الجبيل» يحتاج أيضاً إلى تطوير، واستغلال الأصول الموجودة، من خلال عقد محاضرات اليونيسيف النظرية به، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بضرورة استغلال الأصول المملوكة للجهات الحكومية وتطويرها، لتعظيم الاستفادة منها.