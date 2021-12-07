تفاصيل خطة «الشباب والرياضة» للتصدي للشائعات برعاية رئيس الوزراء

تستعد وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإطلاق النسخة الأولى من الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتحديات الأمن القومي برعاية المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية» في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.

ويناقش الملتقى عددًا من المحاور، منها دور الإعلام في مواجهة الشائعات، والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.

الأثر السلبي للشائعات مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي

ويزداد الأثر السلبي لـ الشائعات مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج المحادثات الفورية، نظرا لما تملكه من أدوات تفاعلية من انتشار وسرعة مع التأثير في الرأي العام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن عقد هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التوسع في تنفيذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر من العام الماضي، في 11 محافظة في المرحلة الأولى منه وهي «القاهرة، الإسكندرية، مطروح، أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد»، من خلال الكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا ووزارة الشباب والرياضة، حيث تم تقديم محتوى علمي تم إعداده ومراجعته من قبل متخصصين واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات.

برنامج التصدي للشائعات يصل إلى قطاعات عريضة من الشباب والطلائع

وأضاف الوزير، أن البرنامج استطاع خلال تلك الفترة الوصول إلى قطاعات عريضة من شباب وطلائع مصر في مراكز الشباب، الأندية، المدارس، الجامعات، الجمعيات، والمؤسسات المختلفة، والبرنامج مستمر في الوصول الى كافة فئات المجتمع، إذ يستهدف الوصول بالمشاركين إلى حالة من التفكير النقدي السليم في التعامل مع كل ما يشاهده ويقرأه ويسمعه، وصولًا إلى مجتمع قادر على التعامل مع التحديات ومتغيرات العصر.

تأثير الشائعات على المجتمعات

الجدير بالذكر أن الشائعات يكون لها تأثير على المجتمعات سواء كان إيجابيا أو سلبيًا، وقد تزايدت أهمية مواجهة الشائعات مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة وعصر المعلومات حيث توجد العديد من مصادر المعلومات الصحيحة والمغلوطة ، لذلك أخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من الشائعات عن طريق توفير مصادر معلومات موثوقة للأفراد وإصدار التشريعات التي تحد من تداول الشائعات.