مسابقات الشعر في مصر 2021.. الشباب والرياضة تعدل خطأ «إبداع»

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خطأ واردًا في واحدة من أضخم مسابقات الشعر في مصر 2021 التي طرحتها وزارة الشباب والرياضة ضمن مهرجان «إبداع» 10 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، وقيمة الجوائز تصل إلى 5 ملايين جنيه لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وتحمل مسابقة الشعر في المهرجان اسم كامل الشناوي، إلا أن المهرجان وضع صورة للفنان الراحل كمال الشناوي، وقد انتقدت مواقع التواصل هذا الخطأ، وهو ما دفع المهرجان لتصويبه ووضع صورة الشاعر كامل الشناوي في مكانها بالبانر الخاص بالمسابقة.

شروط مسابقات الشعر في مصر 2021

- مجال الشعر: (الفصحى – العامية – كلمات الأغاني)

- موضوع المسابقة (مفتوح).

- قصيدة الشعر (مُشكلة) لا تزيد عن 40 بيتاً (الشعر العمودي) أو50 سطراً (حر) بخلاف غلاف مكتوب عليه (الاسم – الجامعة - الكلية - المعهد – الأكاديمية – القسم).

• تقدم الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر (word) بنط (20) simplified Arabic والعنوان بنط (22) simplified Arabic + CD (word).

• لم يسبق التقدم بالأعمال الشعرية المقدمة لأية مسابقة أخرى من مسابقات الشعر في مصر.

• أن يكون العمل إبداعاً أصيلاً للمتسابق، وفي حالة ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق.

• يتم تصفية الأعمال المشاركة من قبل لجنة التحكيم لتصعيد المشاركين الذين يحصلون على نسبة أكثر من 60% من مجموع الدرجات إلى التصفيات النهائية.

• لا يجوز للطالب المشاركة في أكثر من مجال أو بأكثر من نص.

• تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد (9) متسابقين وفقاً لما يلى :-(3) أعمال من شعر الفصحى + (3) أعمال من شعر العامية + (3) أعمال من شعر كلمات الأغنية.

- يقوم الطالب الطالبة بالاشتراك من خلال رعاية شباب الجامعة أو المعهد العالي أو الأكاديمية.