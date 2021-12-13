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نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يواجه باريس وليفربول ضد إنتر

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الوطن
04:30 م | الإثنين 13 ديسمبر 2021
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا «المعادة» لدور الـ16، عن مواجهات نارية أبرزها صدام ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، وليفربول الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قد أعاد قرعة دوري أبطال أوروبا بعد إجرائها صباح اليوم، بعدما تقدم فريقا أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد باحتجاج رسمي، على الخطأ الواقع أثناء القرعة، وهو وجود كرة فريق مانشستر يونايتد في الوعاء ذاته الخاص بفياريال الإسباني، وهما اللذان شاركا معا في المجموعة.

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