القوى العاملة بكفر الشيخ: تنفيذ 342 حملة والتفتيش على 5858 منشأة 

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإنجازات السنوية لمديرية القوى العاملة خلال عام 2021، برئاسة علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة، والتي تضمنت إنجازات السلامة والصحة المهنية، وتم عمل 342 حملة عادية ونوعية لـ185 عاملاً، تضمنت التفتيش الدوري على 5858 منشأة فعلية، و1671 منشأة اعتبارية، أسفرت عن رصد 3100 منشأة مستوفية للاشتراطات، وتوجيه 2758 إنذاراً، و7محاضر سلامة، وتم إعادة التفتيش على 3576 منشأة فعلية، و2298 منشأة اعتبارية.

وتضمنت إنجازات التفتيش العمالي التفتيش النهاري على 8955 منشأة تضم 10028 عاملاً، والتفتيش الليلي على 3080 منشأة تضم 3279 عاملاً، وتم إعادة التفتيش على 2651 منشأة لـ650 عاملاً، كما تضمنت إنجازات مركز التدريب المهني عقد4 دورات تدريبية، شملت دورات تبريد وتكييف، وخياطة وتفصيل، لـ66 متدرباً بمركز التدريب المهني بفوه، بالإضافة إلى 4 دورات تدريبية من خياطة وتفصيل لـ400 متدرب بالورشة المتنقلة.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ8000عامل

وشملت إنجازات العمالة غير المنتظمة تغطية 8000عامل بالرعاية الاجتماعية، بقيمة 4 ملايين جنيه، و22 عاملاً بالرعاية الصحية بـ110آلاف جنيه، وتضمن مجال التشغيل وفرص العمل 2065 معين، و16423 مسجلين بمكاتب القوى العاملة.

كما تضمنت الأحداث الميدانية، تسليم وثائق أمان للصيادين من أبناء العمالة غير المنتظمة بمركز مطوبس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وفقاً لتعليمات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تقديم أفضل أوجه الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وفيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين وتوفير لقاح فيروس كورونا، تم عمل زيارة ميدانية لمتحف محافظة كفر الشيخ لتفقد الإجراءات الاحترازية للعاملين بالمتحف، وسبل تعزيز الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين، وتذليل جميع العقبات المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى توفير 26 موقعاً لتلقى 59 ألفاً و612 معلماً لقاح كورونا في كفر الشيخ.

وفيما يخص متابعة العمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل ملائمة والوقوف على كافة التحديات التي تواجه العمالة الغير منتظمة في بيئة العمل، وتوفير الرعاية والحماية لأبناء محافظة كفر الشيخ من العمالة الغير منتظمة.

متابعة العمالة غير المنتظمة بمحطة البحوث الزراعية

ومن جانبه، قام علاء ناصف، وكيل وزارة القوي العاملة بكفر الشيخ، بعمل زيارة ميدانية لمتابعة العمالة غير المنتظمة بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، وتم الاستماع إلى أبناء المحافظة من العمالة غير المنتظمة، للتعرف على كافة المشكلات التي تواجههم في بيئة العمل، وتوعيتهم بحقوقهم ودور وزارة القوى العاملة ومديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، في توفير الرعاية والحماية لهذه الفئة من العمال، وتذليل كافة العقبات، وتوفير قنوات تواصل مستمرة مع أبناء المحافظة من العمال، خاصةً العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة الخدمات من الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وفي إطار متابعة سير العمل اليومي، تم تطوير منظومة العمل بمديرية القوى العاملة والمكاتب التابعة لها، وذلك بعمل زيارة تفقدية لمركز التدريب المهني بفوة، التابع لمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، ومتابعة الورش التدريبية بالمركز والتجهيزات والأنشطة التدريبية المختلفة، والاستماع إلى وجهات نظر المتدربين من أبناء محافظة كفر الشيخ، حول أهم المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي بالمحافظة، وكيفية تطوير الأنشطة التدريبية بالمركز ورفع كفاءتها.