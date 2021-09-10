«القوى العاملة»: صرف 4.5 مليون جنيه لـ 4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالي 4 ملايين و500 ألف جنيه لـ 4532 عاملا مسجلا، وصرف منح للرعاية الصحية لـ 12 عاملا بمبلغ 47 ألف جنيه، بالإضافة إلى استخراج 1832 شهادة أمان.

تعيين الشباب في منشآت القطاع الخاص والاستثماري

وقال «سعفان»، إن المديرية قامت باستخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وتعيين 36 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 844 شاباً.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف، وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 258 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ115 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 142 منشأة، انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة، تفتيش دوري وحملات وأسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة.