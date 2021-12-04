القوى العاملة: 1.8 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

تواصل وزارة القوى العاملة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تقديم كل سبل الرعاية والاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة في كل محافظات الجمهورية، لمواجهة كافة أعباء الحياء لاسيما مع استمرار جائحة كورونا ومخاوف دخول البلاد موجة جديدة.

صرف المنح للعمالة غير المنتظمة المسجلة في المحافظات

وفي هذه الإطار تتابع الوزارة صرف مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للمنح التي وجه بها محمد سعفان وزير القوى العاملة، لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بكل مكاتب المديريات في 27 محافظة.

وأصدرت وزارة القوى العاملة بيانا، اليوم، أعلن فيه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تلقيه تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، أفادت خلاله المديرية بتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي مليون و811 ألف جنيه لـ 3600 عامل مسجل، وصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عاملا بمبلغ 53 ألف جنيه، بالإضافة إلى استخراج 1832 شهادة أمان .

استخراج 550 رخصة مهنية و610 كعب عمل للتعيينات الجديدة

وأشار الوزير إلى قيام المديرية باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات تعيين 43 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاعين الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ عدد المسجلين بها 610 شباب.

ولفت الوزير الى أن علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة، أوضح أن المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 329 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 128 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 115 منشآت انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية، بالإضافة إلى أن المديرية قامت بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات، ما أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.