خدمات مرورية مكثفة مع تنفيذ أعمال إنشائية بمحور المشير طنطاوي

تكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتعليق «كمرات» معدنية بمحور المشير طنطاوي، ما يستلزم استقطاع حارة مرورية بمنتصف الطريق القادم من منطقة أعلى المشير الغربي اتجاه كوبري التسعين مع استبقاء حركة المرور طولي وصولاً أمام منطقة دار الوقود.

الأعمال تستمر من 12 إلى 20 ديسمبر

ويتم تنفيذ الأعمال بدءا من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحا، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/12/ 2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/12/2021.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.