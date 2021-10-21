انتشار الخدمات المرورية بطريق «الإسماعيلية / الزقازيق»

انتشرت الخدمات المرورية بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، الزراعي، تزامنًا مع بدء عمليات الصيانة الطريق وإعادة رصفه مرة أخرى بمدخل مركز ومدينة أبوصوير.

ودفعت إدارة مرور أبوصوير برئاسة المقدم محمد حجازي بدوريات على الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع الزحام في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكان العميد عماد سرحان مدير إدارة مرور الإسماعيلية، وجه إلى زيادة عدد الخدمات الموجودة بالطريق بالتزامن مع أعمال الصيانة، وشهد الطريق حالة من السيولة المرورية وتنظيم حركة المرور اتجاه الإسماعيلية واتجاه الزقازيق فيما تم التنبيه على السيارات بعدم انتظارها على جانب الطريق في مكان الصيانة نهائياً.

إعادة رصف الطريق

وشهد طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب مركز أبوصوير عمليات صيانة قبل أسبوع بإزالة الطبقة الأسفلتية تمهيداً لإعادة رصف 2 كيلو تقريباً بمدخل المدينة، وتوقف الجانب الأيمن من الطريق في اتجاه الزقازيق بشكل كامل، فيما تم تنظيم الحركة المرورية بالجانب الأيسر للعمل في الاتجاهين طوال اليوم.

شهر من أعمال الصيانة

وبحسب مصادر مسؤولة بمركز ومدينة أبوصوير فإن العمل في الطريق سيستمر حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة ستشمل إعادة توسعة الطريق في الاتجاهين.

وأضافت المصادر أنه يتم دراسة تقليل حجم الجزيرة الوسطى بمنتصف الطريق من متر حتى 20 سم للمساعدة في عملية توسعة الطريق خاصة لما تشهده المدينة من زحام وكتلة سكانية ضخمة.

الأهالي: نطالب بسرعة إنهاء تطوير الطريق

وطالب أهالي أبوصوير بسرعة إنهاء رصف الطريق في أسرع وقت لتحقيق السيولة المرورية خاصة وأن الطريق لم يتم رصفه منذ أكثر من 12 عاما رغم وجود أعمال حفر بمشروع الصرف الصحي.