ميرفت خليل: لا توجد إصابات بـ«أوميكرون» بين أفراد الجالية المصرية بلندن

سجلت بريطانيا اليوم الاثنين، أول حالة وفاة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قائلا: «للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحور أوميكرون»، ووفقًا لما تناقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

الإجراءات الاحترازية في بريطانيا بعد أول وفاة بـ«أوميكرون»

وأوضحت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بلندن، آخر المستجدات بعد تسجيل أول حالة وفاة بمتحور كورونا الجديد والمعروف بـ«أوميكرون»، قائلة إنه منذ ظهور المتحور في بريطانيا يوم 27 نوفمبر الماضي، فرضت الحكومة عددا من الإجراءات الأكثر صرامة، بجانب حث المواطنين على التطعيم بالجرعة المعززة من لقاحات كورونا.

وتتمثل الإجراءات الاحترازية الحالية ببريطانيا في الخطة «B»، وهى جعل أقنعة الوجه إلزامية في معظم الأماكن العامة الداخلية، بخلاف الضيافة، ودخول الأماكن العامة عن طريق شهادة إثبات الحصول على التطعيم سواء بالاختبار السلبي لـ«PCR»، أو الحصول على جرعات اللقاح، بحسب حديث «خليل» لـ«الوطن».

موقف عودة الحظر في بريطانيا

وسيكون العمل من المنزل إذا كان في الإمكان، من الإجراءات الاحترازية التي حثت عليها الحكومة، وفقًا لما ذكرته رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بلندن، خاصة أن معدل انتشار متحور «أوميكرون» سريع، لافتة إلى أن الحكومة الآن تنظر لوضع إجراءات أكثر تشددًا في وقت أعياد الميلاد، ولكنها لم تعلن بعد أي موقف بشأن عودة الحظر خلال الأيام المقبلة.

وأشارت «خليل»، إلى أن أعداد المصابين بالمتحور الجديد «أوميكرون» ببريطانيا وصلت إلى 3137 مصابًا، ومنهم 10 أفراد على الأقل تم احتجازهم بالمستشفى للعلاج، مؤكدة أنه لم تظهر حتى الآن أي حالات إصابة بمتحور أوميكرون بين أفراد الجالية المصرية في بريطانيا.

وتعتبر حالة الوفاة التي سجلتها بريطانيا بمتحور «أوميكرون» هى الأولى من نوعها في العالم، إذ لم تعلن أي دولة أخرى عن وفيات بالمتحور الجديد حتى الآن، على الرغم من تفشيه بين كثير من بلدان العالم.