كل ما تريد معرفته عن متحور «أوميكرون».. أعراضه وخطورته

سادت حالة من القلق على المستوى العالمي منذ ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، الذي انتشر بين عدد من الدول الأفريقية ووصل إلى أوروبا، وتسبب في العديد من الإجراءات الصارمة بين الدول وبعضها مثل تعليق رحلات الطيران، وإغلاق الحدود، وفرض تدابير احترازية جديدة بين البلدان؛ خوفًا من تفشي عدوى «أوميكرون».

ووصفت منظمة الصحة العالمية «أوميكرون» بأنه متحور مثير للقلق، وهو ما أثار الذعر على المستوى العالمي، ولذلك تستعرض «الوطن» جميع التفاصيل المتعلقة بالمتحور الجديد، في السطور التالية:

متى وأين ظهر متحور «أوميكرون» الجديد؟

ظهرت أول إصابة بمتحور «أوميكرون» يوم 24 نوفمبر في جنوب أفريقيا، إلا أنه ظهر في عينة فحص بدولة بوتسوانا، 9 من الشهر ذاته، داخل مختبر مرجعي.

ما مدى خطورة متحور «أوميكرون»؟

تكمن خطورة متحور «B.1.1.529» والمعروف بـ«أوميكرون» في احتوائه على العديد من الطفرات التي يثير بعضها القلق، حسبما صنفته منظمة الصحة العالمية، وهذا يجعل خطر الإصابة به أعلى بمراحل من سلالات كورونا الأخرى التي تسبقه.

ما هى أعراض المتحور الجديد؟

تتلخص الأعراض المتوسطة لمتحور «أوميكرون» الجديد في «التعب الشديد، آلام الجسم، الحمى، صداع الرأس، سيلان الأنف، التعرق، حكة الحلق»، ولكن لا يتعرض المصابون إلى فقدان حاستي الشم والتذوق مثل غالبية أعراض السلالات الأخرى.

ما مدى فاعلية اللقاحات على متحور «أوميكرون»؟

أكد مصدر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد دليل على تراجع فاعلية لقاحات كورونا أمام متحور «أوميكرون»، بحسب ما نقلته «رويترز»، لافتًا إلى أن معظم الإصابات بالمتحور الجديد بسيطة، ولا توجد بينها حالات خطرة.

ما هى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون؟

يمثل متحور «أوميكرون» الجديد خطورة على الأشخاص غير المتلقين للقاحات كورونا، وكبار السن البالغين 60 عامًا وأكثر، وأصحاب الأمراض المزمنة «القلب، السرطان، السكري»، لذلك دعتهم منظمة الصحة العالمية إلى عدم السفر للمناطق التي ظهر بها المتحور الجديد، بينما يتوقع عدد من الخبراء أن يكون لـ«أوميكرون» تأثير على الشباب والأطفال.

ما الدول التي ظهر بها متحور «أوميكرون»؟

ظهر متحور أوميكرون «B.1.1.529» في عدة دول أفريقية وأوروبية، منها «بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، بوتسوانا، هونج كونج، إسرائيل، التشيك، الدنمارك، كندا، أستراليا وسويسرا، فرنسا، أسكتلندا واليابان»، ومؤخرًا أعلنت السعودية تسجيل أول إصابة به اليوم الأربعاء، لمواطن قادم من دول أفريقيا.

ما سبب تسمية المتحور الجديد بـ«أوميكرون»؟

اعتادت منظمة الصحة العالمية على استخدام أحرف الأبجدية اليونانية في تسمية متحورات كورونا الجديدة، ولذلك سمت المتحور الجديد بـ«أوميكرون»، وهو الحرف رقم 15 في ترتيب الأبجدية اليونانية.

ما أبرز القرارات التي اتخذتها الدول بشأن المتحور الجديد؟

اتخذ عدد من الدول بعض الإجراءات المشددة بشأن متحور «أوميكرون» الجديد، من بينها مصر، التي علقت رحلاتها الجوية من وإلى مدينة «تورنتو» في كندا، بداية من فجر غد الخميس، ولحين إشعار آخر، وذلك بعد ظهور إصابات بالمتحور الجديد لديها.

أما السعودية، فقد علقت الطيران مع 14 دولة أفريقية على رأسها جنوب أفريقيا التي ظهر فيها المتحور الجديد، مع دول «مالاوي، زامبيا، مدغشقر، سيشل، أنجولا، جزر القمر، موريشيوس، ناميبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، موزمبيق، إسواتيني، ليسوتو».

وأعلنت بريطانيا، منذ أسبوع، منع دخول القادمين من 6 دول أفريقية إلى أراضيها، وهي «جنوب أفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، إيسواتيني، ليسوتو وبوتسوانا»، بحسب ما صرح به وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، كما علقت باكستان رحلاتها الجوية مع «جنوب أفريقيا، موزمبيق، ليسوتو، بوتسوانا، ناميبيا، إسواتيني وهونج كونج» منذ الأحد الماضي.

ومنعت جزر المالديف دخول القادمين من جنوب أفريقيا إلى أراضيها، والقرار ذاته اتخذته الأردن وفرنسا، بينما وضعت اليابان الدول الأفريقية المحظورة إلى قائمة الإجراءات الصارمة التي يخضع لها القادمون من تلك الدول فور وصولهم لليابان.