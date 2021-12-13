وزير الصحة البريطاني: متحور أوميكرون يشكل 40% من إصابات كورونا بلندن

كشفت وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، رقمًا صادمًا بشأن إصابات متحور أوميكرون في بريطانيا، إذ قال إنَّ السلالة الجديدة من فيروس كورونا باتت تشكّل نحو 40% من إجمالي عدد الإصابات بكورونا في العاصمة لندن، وذلك بعد فترة وجيزة من اكتشاف المحور في دولة جنوب أفريقيا يوم الرابع والعشرين من نوفمبر المنصرم.

وذكرت قناة «سكاي نيوز»، أمس، أن الحكومة البريطانية رفعت مستوى التهديد الرسمي لفيروس كورونا، وحذرت من أن سرعة انتشار متحور أوميكرون دفعت البلاد إلى مستوى محفوف بالمخاطر في مواجهة فيروس كورونا.

وزير الصحة البريطاني: متحور أوميكرون ينتشر بشكل لم نشهده من قبل

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي نيوز»، عن متحوّر أوميكرون إن «كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير»، مضيفًا أنَّ «انتشار أوميكرون شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام».

وقال وزير الصحة البريطاني إنَّ «هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس»، إذ كانت بريطانيا شهدت خلال الفترة الماضية واحدة من أعتى موجات فيروس كورونا.

ساجد جاويد: 10 إصابات بمتحور أوميكرون احتاجات لدخول المستشفى

وعن حالات الوفاة بمتحور أوميكرون، قال وزير الصحة البريطانية إن بلاه لم تسجل حالات وفاة مؤكدة بالمتحور الجديد حتى الآن، وقال كذلك إن «10 إصابات فحسب احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا».

وأكّد ساجد جاويد مجددًا أنَّ «أوميكرون ربما يمثل 40% من الإصابات في لندن»، وهي إحصائية تبدو كبيرة وتدل على معدلات انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

كبار المسؤولين الطبيين في بريطانيا: المخاطر تتزايد على خدمات الرعاية الطبية

وقال كبار المسئولين الطبيين في المملكة المتحدة إن ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى «يضيف مخاطر زائدة ومتنامية بسرعة على خدمات الرعاية الصحية»، في ظل انتشار كوفيد 19 بالفعل في البلاد.

وأوصى كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة برفع مستوى التحذير من 3 إلى 4 على مقياس مكون من 5 نقاط.

ويعني رقم 5 على هذا المؤشر اعتقاد السلطات في أن نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار.