جامعة المنيا تشارك في ملتقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة بفعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة «كوني» الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بهدف استعراض إنجازات وتحديات الوحدات بالجامعات المصرية، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والمواد القانونية المتعلقة بحقوق وحماية المرأة.

يأتي ذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ينفذها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار «كوني».

صقل مهارات الطالبات والطلاب لمناهضة العنف ضد المرأة

وأكد مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، ورئيس مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الوحدة تقوم بالعديد من الأنشطة الداخلية، وتشارك في الأنشطة الخارجية؛ لصقل مهارات طالباتها وطلابها لمناهضة العنف ضد المرأة، والتوعية بقضاياها في المجتمع، لتحقيق رؤيتها ورسالتها داخل مجتمع الجامعة وخارجه، للمشاركة في توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف بكافة أشكاله من خلال مجتمع أكاديمي يتسم باحترام الآخر.

وتابع، وهذا ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ويعالج الآثار المترتبة على العنف ضد المرأة وإعادة إدماج الناجيات من العنف في المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للمرأة.

كتابة تقارير حالات الشكاوى وإرسالها للمجلس القومي للمرأة

وأشار الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، إلى أن الملتقى ناقش أنواع العنف ضد المرأة، والخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية المرأة من العنف، والدعوة إلى ضرورة إصدار دليل إرشادي لإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجميع الجامعات، مضيفاً أنه يتم دورياً التقييم لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ووضع آليات المتابعة والتقييم وكتابة تقارير حالات الشكاوى وإرسالها للمجلس القومي للمرأة، وذلك يوضح أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والفئات التي يجب التوجه إليها مع التأكيد على ضرورة السرية التامة لحالات الشكوى.

ومن جانبه، أشار الدكتور جمال عاطف، منسق عام وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الجامعة حصلت على المركزين الأوليين ضمن المسابقات التي نظمها المجلس القومي للمرأة على هامش الملتقى، بهدف تشجيع الطلبة والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حيث حقق خلالها طلاب قسم الإعلام بكلية آداب المنيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الغناء عن العمل المقدم تحت عنوان «بيها أحلى» كأفضل أغنية، والمركز الأول أيضًا الذي كان من نصيب الطالبة ميار محمد عبد الرازق بالفرقة الثالثة كلية الحقوق عن العمل المقدم لها في مجال الفنون التشكيلية.