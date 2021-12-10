أبرز أنشطة التضامن في الأسبوع: قادرون باختلاف ومناهضة العنف ضد المرأة

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 4 – 9 ديسمبر عددًا من الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة ، نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 4/12/2021

- التضامن تتقدم في حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء" وتصل إلى اكثر من مائه الف مستفيد ورسائل التوعية تصل إلى 8 مليون شخص علي مواقع التواصل الاجتماعي.

- القباج تشارك عبر تقنيه الفيديو كونفرنس في المؤتمر السنوي الاول للطاقه النظيفه تحت شعار"الليثيوم.. حل الطاقه المتكامل" وتشهد توقيع بروتوكول تعاون لإناره البيوت الأولي بالرعايه ضمن مبادره حياه كريمه.

الاحد 5/12/2021

- وزيرة التضامن تشارك في احتفاليه "قادرون باختلاف" بحضور السيد رئيس الجمهورية.

- بتوجيهات من وزير التضامن، مدير صندوق مكافحه الادمان ورئيس جامعه اسوان يبحثان انشاء اول مركز لعلاج مرضي الادمان في سريه تامه بالمحافظة.

الاثنين 6/12/2021

- القباج تنوب عن دولة رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الثالث برئاسة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات المجتمع الأهلي في مكافحة الفساد".

- التضامن الاجتماعي تشارك عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع "لجنه إدارة الازمات للحد من تداعيات فيروس كورونا".

- بمناسبه اليوم العالمي للتطوع، صندوق مكافحه وعلاج الادمان ومعهد إعداد القادة بحلوان يكرمان المتطوعين ممن شاركوا في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات في المناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى مبادرة حياة كريمة.

الثلاثاء 7/12/2021

- وزيرة التضامن تشارك مع مؤسسة بصيرة في الاحتفال بإنجازات المجتمع المدني بشأن ذوي الإعاقات البصرية وضعاف البصر وتُكًّرم الدكتورة سوسن المسيري لمساهماتها في مجال تأهيل ودمج المكفوفين وضعاف البصر.

- التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للتطوع يشاركان في اللقاء التشاوري لمراجعة المسودة الأولى من الاستراتيجية القومية للتطوع استعداداً لإطلاقها في شهر مارس 2022.

- بنك ناصر الاجتماعي يعلن عن اصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لكافة عملاء البنك سواء اصحاب المعاشات او أصحاب المرتبات.

الاربعاء 8/12/2021

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مع رئيس الاتحاد العربي للتطوع لبحث سبل التعاون مع الاتحاد تماشياً مع استعدادات الوزارة لاطلاق استراتيجية مصر الوطنية للتطوع.

- القباج تلتقي بالأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بالغربية وبالدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بشأن إطلاق مركز "الفلك" لتأهيل أصحاب متلازمة داون.

- القباج تجتمع مع اللجنة العليا للشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن وضع منظومة موحدة لاستقبال ومعالجة الشكاوى والواردة من المصادر الشخصية والالكترونية والاعلامية ومن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.

- صندوق مكافحة وعلاج الادمان تلقى 9,329 اتصالاً هاتفياً بالخط الساخن من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة تزامناً مع اصدار قانون فصل الموظف المتعاطي بدءً من تطبيقه في منتصف الشهر الجاري.

- وزيرة التضامن تراجع إنجازات ومشكلات تأثيث الوحدات السكنية بالمناطق المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة، وتشكل لجنة جديدة لاستكمال التأثيث الجيد والآمن للمناطق الجديدة التي وجه بها دولة رئيس الوزراء..

الخميس 9/12/2021

- القباج تترأس اجتماع مناقشة المسودة الاولى لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي بشأن "مناهضة العنف الاسري بين الفئات الاولى بالرعاية " بحضور القنصل السياسي للسفارة البريطانية في مصر.

- وتلتقي بالموسيقار هاني مهنى لبحث موضوعات خاصة بجمعية الملحنين وسبل الحماية الاجتماعية لهم.

- القباج تعقد اجتماعا موسعا مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومع كبار أساتذة الفكر والبحوث الاستراتيجية بشأن إعداد دراسة "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للإرهاب وسبل التصدي له". - التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية "مبادرة عالم موازي" لدمج ذوي القدرات الخاصة في مجال المسرح والفن والإعلام.

- بالتعاون مع المجتمع المدني ومنظومة الشكاوي الحكومية، فريق اطفال وكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي ينقذ أسرة بالمعادي ويوفر شقة سكنية لها.