خبير أمني: «الإرهابي عبد الله الشريف سلم المزورين تسليم أهالي»

قال اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لا يوجد لواء أو مستشار برئاسة الجمهورية يتحدث بنفس الصيغة التي ظهرت في الفيديو المسرب في برنامج الإعلامي الهارب عبد الله الشريف لذلك نوجه له الشكر من خلال البرنامج لأنه «سلملنا الناس المزورة دي تسليم أهالي».

نصب مستمر داخل الجماعة

وأضاف «عبد الحليم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، «نصاب اتعرف على نصابة واتعرفوا على سمسار حاولوا ينصب على الناس واتعرف ده على النصاب الكبير الهربان عبد الله الشريف وده هيورينا إزاي اللجان الإلكترونية شغالة جامد اللي بيصرف عليها محمود حسين ورئيس الجناح الاقتصادي ونصب على الأهطل إبراهيم منير».

ضربات موجهة من الأمن الوطني ضد الإخوان

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جهاز الأمن الوطني يقدم ضربات موجعة للقائمين على هذا التنظيم الغبي، لافتا إلى أن عبد الله الشريف ساعد في القبض على المزورين من خلال نشر المكالمة التي حاول أن يستخدمها لكن الأمن قبض على هذا التنظيم الذي يقوم بالسرقة في القاهرة والإسكندرية ونصب على عدد من المواطنين.

قصة عبد الله الشريف

من جهته، أشار ماهر فرغلي، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن عبد الله الشريف كان يعمل سائق تاكسي في الإسكندرية ثم زعم أنه من شعراء ثورة 25 يناير على الرغم من سرقته الشعر، موضحا أنه ينتمي للسلفيين الحركيين القطبيين الذي يؤمنون بأفكار سيد قطب لكن ينتظر الفرصة لكي يخرج عن الحكومات، مواصلا: «انتمى للجبهة السلفية فترة وطلع معاهم لتركيا لبره مصر وبدأ يعمل الفيديوهات المكذوبة بتاعته وبيضحك على البسطاء من الشعب».

تسويق نفسه على أنه المؤمن الوحيد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن الشريف يسوق نفسه على أنه الحق وهو في حالة حرب مع الدولة ووضع الناس كلها في كفة الكفر وهو الوحيد في كفة الإيمان، موضحا أن الانقسامات الأخيرة في الإخوان بينت أن الجماعة بها صراع كبير على المال والسلطة وسط مهازل مستمرة، لافتا إلى أن هذه الجماعات الإرهابية تعتمد على الكذب بشكل كبير.