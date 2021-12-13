بيان هام لـ«الداخلية» بعد قليل لكشف تفاصيل التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة كتب: الوطن 01:12 م | الإثنين 13 ديسمبر 2021 وزارة الداخلية تصدرت وزارة الداخلية بيانا مهما بعد قليل، يكشف حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة. اقرأ المزيد: إعادة رصيد بنكي لصاحب سيارة استخدم تطبيق وزارة الداخلية لتجديد الرخصة وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية.. التقديم ينتهي يوم 8 ديسمبر وزارة الداخلية تشارك في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وزارة الداخلية تعقد مؤتمرا طبيا بمناسبة اليوم العالمي للسكر وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية.. الشروط والمستندات المطلوبة وزارة الداخلية توجه قوافل طبية وتوزع مساعدات عينية بنطاق شمال سيناء وزارة الداخلية تسريب مفبرك تسريب مؤسسات الدولة