سفير مصر بـ«واشنطن»: شراكتنا مع أمريكا أكثر حيوية من أي وقت مضى

قال معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اختتم مؤخرا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، وأعلنا أن شراكة البلدين التي استمرت 100 عام، لم تكن أبدًا أقوى أو أكثر حيوية لمصالحهما الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة أكثر من الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال مقال كتبه السفير المصري بواشنطن، تحت عنوان: «العلاقات المصرية الأمريكية في 100 عام – شراكة أكثر حيوية من أي وقت مضى»، وذلك في مجلة «ذا هيل» الأمريكية، قال فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعمل على تعزيز الشراكات العالمية التي تساعد في الحفاظ على أمن أمريكا، وحماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

تعزيز الروابط المصرية الأمريكية

وأضاف أن العديد من الدول الأخرى أثارت شكوكًا بشأن الولايات المتحدة، وأعربت عن حاجتها لإعادة تقييم شراكاتها معها، وعززت مصر روابطها القوية مع واشنطن وكذلك الاستجابات المشتركة المنسقة في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية الجديدة، فضلاً عن غيرها من التهديدات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وقف إطلاق النار في غزة

وفي سياق تدليله على ذلك، قال السفير معتز زهران، إنه في الأشهر الأخيرة، وعندما اندلع القتال العنيف بين إسرائيل وحماس، عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن معًا للتوسط في وقف إطلاق النار، والالتزام بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، مضيفا أن مصر تلعب اليوم دورا أساسيا في استمرار دعائم وقف إطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق جهود سلام جادة.