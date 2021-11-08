وزير الخارجية: «بلينكن» يدرك أهمية العلاقات المصرية الأمريكية

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مؤتمر الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يعكس أو يُعتبر مؤشرا على الاهتمام المتبادل من قبل الإدارة الامريكية ومصر في استعادة زخم العلاقات المصرية الأمريكية، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة.

شكري: المؤتمر يتيح الفرصة لحوار معمق

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن المؤتمر يتيح الفرصة لحوار معمق في كافة مناحي العلاقة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بها، أو العلاقة فيما يخص قضايا المنطقة وحفظ أمنها، أو التعاون في نطاقات دولية في مقدمتها السلم والأمن، وترتكز على دور مصر في تغير المناخ واستضافتها قمة «كوب 27».

شكري: تناولت الكثير من القضايا مع وزير خارجية أمريكا

وتابع وزير الخارجية، أنه تناول مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الكثير من هذه القضايا، بالإضافة إلى الجلسة الموسعة مع الوفدين: «تربطني بالوزير علاقة ممتدة وأعتبره صديقا، ومن الشخصيات المدركة لأهمية العلاقات المصرية الأمريكية وضرورة استمرار التعاون لخدمة مصالح البلدين».