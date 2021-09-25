شكري: ضرورة تنمية العلاقات المصرية الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة

أوضح سامح شكري وزير الخارجية، أن لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات، شهد تأكيد الجانبين على الاهتمام بتنمية العلاقة بين البلدين للحفاظ على طبيعتها الاستراتيجية.

الاستمرار في تنمية أوجه العلاقات

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر قناة «on»: «العلاقات بين البلدين لا غنى عنها للطرفين لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والاستمرار في تنمية أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية، وأهمية التنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات على الساحة الإقليمية مثل الإرهاب والتطورات الإقليمية بصفة عامة».

وتابع وزير الخارجية: «كانت هناك فرصة للتناقش حول كل القضايا، وهناك مشاغل أمريكية ومصرية في الكثير من الأمور يتم تداولها بالكثير من الصراحة والشفافية والاهتمام، حتى نرتقي بالعلاقات دائما».

شكري وجوتيريش ناقشا أهم القضايا

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية تقدير مصر‬⁩ لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المُتحدة، أنطونيو جوتيريش، في حفظ السلم والأمن الدوليين، خلال لقاء عقده شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام زيارته الحالية إلى ⁧‫نيويورك.

وأشار السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري وجوتيريش ناقشا أهم القضايا على أجندة عمل الأمم المتحدة.